Азербайджанцы просят отвезти их в Северную Корею

2017-06-02 16:45 | www.oxu.az | 3

На фоне запуска Северной Кореей баллистической ракеты и агрессивных заявлений лидера этой страны Ким Чен Ына из российского порта Владивосток организован морской рейс в эту страну.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Virtualaz.org, среди желающих совершить первый рейс в Северную Корею есть и граждане Азербайджана. Наши соотечественники звонят в организующее рейсы турагентство «Амита» и заказывают билеты.

Представитель агентства заявил «ПримаМедиа», что первый рейс в Северную Корею вызвал международный ажиотаж. В офис компании поступают многочисленные звонки из Израиля, Венгрии, Азербайджана и Казахстана:

«Не могу понять, почему этот рейс вызвал такой ажиотаж. Нам звонят из многих стран мира. Особенно путевками интересуются проживающие в Казахстане этнические корейцы. Они часто спрашивают: «А правда всех пускают? Может, мы поедем с семьей. Мы отвечаем, что поехать могут все, кроме японцев».

Представитель фирмы заявил, что путешествие из Владивостока в Северную Корею не является чем-то необычным. Но после последних событий новый туристический маршрут вызвал большой интерес:

«Путевка из Владивостока в Северную Корею 7-дневная, включая путешествие по морю. Самый дешевый пакет стоит 40 тыс. рублей (1208 манатов). Большая часть суммы уходит на билет, оставшаяся – на проживание в Северной Корее. Согласно программе, теплоход выйдет из Владивостока и через день достигнет северокорейского порта Раджин. Здесь туристов проверят северокорейские пограничники на наличие аппаратуры, способной вести фото и видеосъемку.

После этого туристов отвезут в отель и начнется экскурсия. Туристы 3 дня будут обходить достопримечательности Раджина, а затем приедут в порт и уплывут обратно. Теплоход будет отправляться раз в неделю. Первый рейс состоится 18 мая».

Н.О.

