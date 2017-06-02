Microsoft будет платить пользователям за отказ от Google
2017-06-02 16:54 | www.oxu.az | 3
Microsoft планирует переманить пользователей Google, для чего компания запустила программу начисления бонусов. Пока она работает только в Великобритании.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, об этом сообщает The Independent,
Согласно условиям, пользователь должен зарегистрироваться в Bing с помощью учётной записи Microsoft. Юзеры будут получать подарочные баллы за каждый поисковый запрос.
Все пользователи разделены на новичков и более продвинутых. Так, первые смогут получить не более 10 очков в день, а вторые — до 50.
Н.О.