Microsoft будет платить пользователям за отказ от Google

2017-06-02 16:54 | www.oxu.az | 3

Microsoft планирует переманить пользователей Google, для чего компания запустила программу начисления бонусов. Пока она работает только в Великобритании.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, об этом сообщает The Independent,

Согласно условиям, пользователь должен зарегистрироваться в Bing с помощью учётной записи Microsoft. Юзеры будут получать подарочные баллы за каждый поисковый запрос.

Все пользователи разделены на новичков и более продвинутых. Так, первые смогут получить не более 10 очков в день, а вторые — до 50.

Н.О.