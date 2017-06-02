Рейды в университетах Турции против сторонников Гюлена

2017-06-02 16:08 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Полиция Турции проводит в университетах страны второй за день рейд, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, сегодня после университета Namık Kemal, расположенного в северо-западной провинции Текирдаг, полиция начала рейды в университете Anadolu в провинции Эскешехир против сторонников Фетхуллаха Гюлена, который причастен к попытке военного переворота.

Сообщается, что в результате второго рейда против сторонников Гюлена задержаны шесть выпускников кафедры космических исследований.

Все задержанные являются гражданами Турции.

Вечером 15 июля 2016 года руководство Турции объявило о попытке военного переворота в стране. Со своей стороны военные заявили о переходе власти в их руки. На следующий день утром мятежные военные начали сдаваться. Власти Турции заявили, что попытка путча провалилась. В результате попытки военного переворота в Турции погибло более 200 человек. Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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