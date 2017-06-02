Ферги ушла из Black Eyed Peas

2017-06-02 17:08 | www.oxu.az | 3

Уильям Адамс (will.i.am) подтвердил слухи о том, что Ферги покинула группу Black Eyed Peas. Певица присоединилась к коллективу в 2002 году и помогла Black Eyed Peas завоевать популярность. Однако последние пять лет звезда не участвовала в записях группы, переключившись на сольную карьеру. Последний раз Ферги выступала вместе с Black Eyed Peas в 2015 году, передает Oxu.Az со ссылкой на sncmedia.ru.

В недавнем интервью для журнала Ahlan! Уильям Адамс (will.i.am) сказал, что Ферги занята сольным проектом, а Black Eyed Peas собирается попробовать что-то абсолютно новое накануне 20-летней годовщины с создания группы.

«С самого начала у нас в Black Eyed Peas были отличные вокалистки – Мэйси Грэй, Эстеро (Esthero), Деби Нова, Ферги», - подчеркнул музыкант.

Уильям Адамс (will.i.am) отметил, что никто не сможет заменить Ферги, но вероятность возвращения певицы в коллектив очень мала.

Напомним, что участниками развлекательной программы, организуемой Гран-при Азербайджана «Формула 1», станут певица Николь Шерзингер и группа The Black Eyed Peas, чей концерт состоится на Приморском бульваре 24 июня.

23 июня в рамках Гран-при Азербайджана «Формула 1» даст концерт Таркан, а завершит развлекательную программу шоу Мэрайи Кэри.

A.C.

