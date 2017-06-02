Azercell организовало "День Чтения" для детей (ФОТО)

2017-06-02 16:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ООО "Azercell Telekom", уделяющее детям особое внимание с момента своего создания, осуществляет различные проекты для того, чтобы обратить внимание общества на проблемы детей и права ребенка, вкладывает инвестиции в повышение благополучия детей.

Оставаясь верным традиции, первого июня в "Международный день защиты детей" в центре внимания Azercell Telekom были дети.

ООО AzercellTelekom при поддержке Aqil&Bilgi и Starbucks Azerbaijan, организовало "День Чтения" с целью привить детям любовь к книгам и чтению. В своей вступительной речи руководитель отдела корпоративного общения Нигяр Шихлинская отметила что, в этом году начался второй этап проекта "Безопасный Интернет с Azercell", предоставленный в пользование в прошлом году со стороны Azercell: "Сделать интернет безопасным и полезным - для нас одна из основных целей в области социальной ответственности. В качестве продолжения, начатого в прошлом году проекта "Безопасный интернет с Azercell", в этом году в Баку и в районах Азербайджана мы проведем различные тренинги, организуем встречи с родителями и детьми на тему безопасности в интернете. Подробная информация о наших проектах и партнерах будет представлена общественности в ближайшее время".

В рамках проекта, состоявшегося первого июня в кафе Starbucks в "Гянджлик Молл", детям было прочитано произведение Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький Принц", после чего состоялось обсуждение книги и дети совершили путешествие в волшебный мир маленького принца. Произведение было прочитано безвозмездно известными радио DJ-ми Илахой Шихлинской и Агой Надировым.

Праздничные сюрпризы, подготовленные Azercell для маленьких друзей этим не ограничились. Клиентам с детьми, посетившим первого июня офисы AZEX по адресам ул. Басти Багировой 2, ул. З.Тагиева 26 А и ул. 28 мая 33 А, были преподнесены небольшие подарки и купоны на шестимесячное бесплатное пользование услугой KasperskySafeKids, которая была представлена в этот день прошлого года.

В ряду проектов Azercell, касающихся детей, можно отметить конкурс стихов и рассказов "Расскажи! Из уст в уста", конкурс рисунков на асфальте "Нарисуй", поддержка детского паралимпийского комитета, такие проекты как "Детская горячая линия", "Каждый ребенок нуждается в семье", "Они тоже ждут подарки…", "Мобильная зубная клиника", "Мобильная глазная клиника", услуги для безопасного пользования детей интернетом "Универсальная защита", "Защита для Android", "Родительский контроль" и др.

Лидер в сфере мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора, ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, на долю которой приходятся 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают в качестве оператора Azercell. Мобильный оператор Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, систему предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентскую службу онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, представляющих три службы в одной точке, мобильную электронную услугу "АСАН Имза" и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.