Иран может играть более эффективную роль в ШОС - министр
2017-06-02 16:15 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Иран может играть более эффективную роль в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), считает министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези, сообщает в пятницу информагентство IRNA.
Он сделал эти замечания на одной из панелей 21-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017).
«Региональное сотрудничество теперь является необходимостью, так как мир изменился, и странам-членам ШОС нужен громкий голос для продвижения вперёд в достижении своих целей», - сказал министр связи и информационных технологий ИРИ.
Ваези приветствовал роль ШОС в установлении мира и значимость организации для содействия торговле в регионе.
Он подчеркнул использование возможностей ШОС для установления мира в регионе.
«Иран с населением в 80 миллионов человек готов увеличить экономическое сотрудничество со странами ШОС», - сказал Ваези.
Министр добавил, что Иран в прошлом был частью Шелкового пути и теперь он может играть более эффективную роль в рамках Международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг.
«Иран соединил свою железную дорогу с Туркменистаном и государствами СНГ и планирует связать железную дорогу с Азербайджаном», - сказал Ваези.
21-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2017) открылся в четверг.
Ваези возглавляет иранскую делегацию, куда входят также заместитель министра нефтяной промышленности Ирана по международным делам и торговле Амир-Хосейн Заманинийа и директор Информационного агентства Исламской Республики Мохаммад Ходдади.
(Автор: Эльмира Таривердиева)