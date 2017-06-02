Иран может играть более эффективную роль в ШОС - министр

2017-06-02 16:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Иран может играть более эффективную роль в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), считает министр связи и информационных технологий Ирана Махмуд Ваези, сообщает в пятницу информагентство IRNA.

Он сделал эти замечания на одной из панелей 21-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017).



«Региональное сотрудничество теперь является необходимостью, так как мир изменился, и странам-членам ШОС нужен громкий голос для продвижения вперёд в достижении своих целей», - сказал министр связи и информационных технологий ИРИ.



Ваези приветствовал роль ШОС в установлении мира и значимость организации для содействия торговле в регионе.



Он подчеркнул использование возможностей ШОС для установления мира в регионе.



«Иран с населением в 80 миллионов человек готов увеличить экономическое сотрудничество со странами ШОС», - сказал Ваези.



Министр добавил, что Иран в прошлом был частью Шелкового пути и теперь он может играть более эффективную роль в рамках Международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг.



«Иран соединил свою железную дорогу с Туркменистаном и государствами СНГ и планирует связать железную дорогу с Азербайджаном», - сказал Ваези.



21-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2017) открылся в четверг.



Ваези возглавляет иранскую делегацию, куда входят также заместитель министра нефтяной промышленности Ирана по международным делам и торговле Амир-Хосейн Заманинийа и директор Информационного агентства Исламской Республики Мохаммад Ходдади.

(Автор: Эльмира Таривердиева)