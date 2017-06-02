Посол Франции: «Президент Макрон в курсе нагорно-карабахского конфликта»

2017-06-02 17:30 | www.apa.az | 3

«Эммануэль Макрон осознает богатство французско-азербайджанских двусторонних отношений»

Как сообщает АПА, об этом заявила посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше в ответ на вопрос о позиции нового президента Эммануэля Макрона в связи с Азербайджаном и нагорно-карабахским конфликтом.

Посол сказала, что новый глава государства проинформирован о нагорно-карабахском конфликте: «Он не пожалеет сил для мирного урегулирования конфликта. Как и раньше, позиция нового президента Франции по нагорно-карабахскому конфликту будет направлена на решение проблемы мирным путем. Хочу отметить в этом вопросе роль Минской группы. Главная задача – найти решение проблемы мирным путем».