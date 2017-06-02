Суд не удовлетворил жалобу Гезал Байрамлы

2017-06-02 17:36 | www.apa.az | 3

Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена кассационная жалоба заместителя председателя партии Народного фронта Азербайджана Гезал Байрамлы, поданная на решение о ее аресте.

Как сообщает АПА, суд не удовлетворил жалобу.

Отметим, решением суда Сабаильского района столицы в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Согласно сообщению Государственной пограничной службы, 25 мая около 22:00 гражданка Азербайджанской Республики Байрамова Гёзал Орудж гызы при попытке пересечь границу из Грузии в Азербайджан в результате принятых сотрудниками Государственной пограничной службы мер была задержана на КПП Шихлы Газахского района.

В связи с тем, что Г.Байрамова вела себя подозрительно, был проведен осмотр ее ручной клади. Сотрудники обнаружили 12 тысяч незадекларированных долларов США.

По факту в следственном управлении Госпогранслужбы было возбуждено уголовное дело по статье 206.1 (контрабанда) УК АР. 24 мая, когда Г.Байрамова уезжала из Азербайджана в Грузию, при ней не было суммы наличных, которую следовало бы задекларировать.