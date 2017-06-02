Карабахский скакун призывает смотреть «Формулу 1» – ВИДЕО

2017-06-02 17:19 | www.oxu.az | 3

За 20 дней до проведения бакинского этапа соревнований «Формулы 1» команда RedBull по «Формуле 1» представила новый промо-ролик соревнования.

Как передает Oxu.Az, в промо-ролике используются карабахские скакуны, считающиеся одним из символов Азербайджана.

Этот вид лошадей был символом Азербайджана со времен богатых ханов, которые считали их дарами Аллаха, очень дорожили ими и дарили лишь в знак огромной благодарности.

Представляем вам данный промо-ролик:

И.Н.

