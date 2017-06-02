Актеры театра и кино почтили память Юсифа Велиева (ФОТО)

2017-06-02 16:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и Азербайджанского государственного театра юного зрителя почтили память видного актера театра и кино, народного артиста Азербайджана Юсифа Велиева, сообщили Trend Life на киностудии. Участники мероприятия возложили цветы к могиле Юсифа Велиева.

Отметим, что сегодня при организации министерства культуры и туризма Азербайджана в Государственном театре юного зрителя в Баку пройдет мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения видного актера.

Юсиф Велиев родился 22 марта 1917 года в Дербенте. В 1936 году, окончив Бакинский театральный техникум, начал работать в Шекинском драматическом театре. В 1949 году его пригласили в Театр юного зрителя в Баку, где он проработал до конца жизни, исполнив такие образы как Герай бек (Самед Вургун, "Комсомольская поэма"), Имамъяр (Джафар Джаббарлы, "Яшар"), Овод ( Этель Войнич, "Овод") и другие.

Снялся в таких фильмах как "Последняя ночь детства", "Звук свирели", "Удар в спину", "Насими", "Мститель из Гянджабасара", "Человек бросает якорь", "В один прекрасный день", "Следствие продолжается", "Кура неукротимая" и многих других. Актер скончался 18 марта 1980 года, за четыре дня до 63-летия.

(Автор: Джани Бабаева )