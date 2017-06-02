Полиция Турции задержала депутата оппозиционной партии

2017-06-02 16:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Полиция юго-восточной турецкой провинции Диярбакир задержала депутата оппозиционной Демократической партии народов (HDP) Османа Байдемира. Об этом сообщает в пятницу телеканал NTV.

По данным телеканала, причина задержания Байдемира связана с злоупотреблением должностными полномочиями, а также оскорблением госчиновников.

Ранее сообщалось, что в целом в Турции арестовано 11 депутатов от HDP, проигнорировавших вызов в прокуратуру для дачи показаний, в числе которых сопредседатели партии Селахеддин Демирташ и Фиген Юксекдаг.

Депутаты от HDP обвиняются в создании преступной организации, членстве в террористической организации и по другим статьям УК Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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