Возбуждено уголовное дело в связи со смертью военнослужащего

2017-06-02 17:58 | www.apa.az | 4

В связи со смертью военнослужащего контрактной службы Мелика Хачатряна в Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета Армении. Уголовное дело возбуждено по признакам ч.1 статьи 110 УК.

Ранее сообщалось, что 1 июня около 15:30 часов поступил сигнал о том, что на складе N-ской воинской части МО Армении обнаружено тело военнослужащего-контрактника, прапорщика Мелика Давитовича Хачатряна (1981 г.р.) в подвешенном состоянии. На месте происшествия также было обнаружено письмо.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые мероприятия с целью обеспечения всестороннего расследования всех обстоятельств смерти М. Хачатряна.