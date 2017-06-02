Попытки определенных сил испортить азербайджано-грузинские отношения будут безрезультатными - депутат парламента Грузии

2017-06-02 16:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Попытки определенных сил испортить азербайджано-грузинские отношения под предлогом задержания Афгана Мухтарлы будут безрезультатными, сказал в пятницу Trend депутат парламента Грузии Савалан Мирзоев.

Генпрокуратура и Госпогранслужба Азербайджана об аресте Афгана Мухтарлы Депутат отметил, что эти силы неоднократно предпринимали шаги, направленные на подрыв азербайджано-грузинских отношений, но их попытки ни к чему не привели.

«Во-первых, информация о задержании Афгана Мухтарлы еще не подтвердилась. В сообщении Генпрокуратуры Азербайджана говорится, что Афган Мухтарлы задержан за незаконное пересечение азербайджано-грузинской границы. Никаких доказательств того, что он задержан и передан грузинской стороной, нет. Что касается подрыва отношений между двумя странами, то это невозможно, потому что было несколько попыток испортить грузино-азербайджанские отношения, но они провалились. Потому что грузино-азербайджанская дружба имеет большое историческое прошлое, и отношения между двумя братскими, дружественными странами не может испортить ни одна сила», - сказал Мирзоев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)