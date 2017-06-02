Попытки определенных сил испортить азербайджано-грузинские отношения будут безрезультатными - депутат парламента Грузии
2017-06-02 16:26 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Попытки определенных сил испортить азербайджано-грузинские отношения под предлогом задержания Афгана Мухтарлы будут безрезультатными, сказал в пятницу Trend депутат парламента Грузии Савалан Мирзоев.
«Во-первых, информация о задержании Афгана Мухтарлы еще не подтвердилась. В сообщении Генпрокуратуры Азербайджана говорится, что Афган Мухтарлы задержан за незаконное пересечение азербайджано-грузинской границы. Никаких доказательств того, что он задержан и передан грузинской стороной, нет. Что касается подрыва отношений между двумя странами, то это невозможно, потому что было несколько попыток испортить грузино-азербайджанские отношения, но они провалились. Потому что грузино-азербайджанская дружба имеет большое историческое прошлое, и отношения между двумя братскими, дружественными странами не может испортить ни одна сила», - сказал Мирзоев.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)