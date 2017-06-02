В UNEC избран студент-ректор (ФОТО)

2017-06-02 16:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В UNEC состоялись очередные выборы студента-ректора. В соответствии с результатами открытого голосования студент III курса факультета "Финансов и бухгалтерии" Джаббар Гусейнов избран очередным студентом-ректором университета в течение года.

Ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов представил нового студента-ректора университетскому составу.

Ректор отметил, что целью применения впервые в Азербайджане в UNEC института студент-ректор является создание системы самоуправления студента, развитие прозрачного, эффективного механизма управления, определение отношений между студентами и руководством на основе международного опыта. Мурадов отметил, что студенты смогут открыто выражать свои пожелания и требования, всю ответственность, связанную со студенческим миром, взять на себя, и чтоб правила дисциплины студентов определялись на основе их инициатив.

Ректор высоко оценил работу, проделанную в течение года студентом-ректором Шахином Гасановым, у которого завершился срок деятельности, выразил удовлетворение по поводу работы с ним, одобрил работы, проведенные со студентами.

Мурадов дал рекомендации вновь избранному студенту-ректору. Ректор отметив, что большинство новшеств в UNEC осуществляется со студенческими проектами и по их инициативе, подчеркнул о важном значении тесного сотрудничества со студенческими организациями, реализации совместных проектов. Он подчеркнул о важности более активного участия студентов UNEC в интеллектуальных соревнованиях, проведении встречи с известными в обществе лицами.

Ректор с уверенностью отметил, что Гусейнов успешно продолжит проекты «Студенческий сенат» и «Студенческий аудит», над которыми работал Гасанов.

В конце Гасанов за успешную деятельность был награжден почетной грамотой. А студентам, оказавшим поддержку, вручена благодарность.

Следует отметить, что UNEC - единственное учебное заведение, где включая студента-ректора, руководитель шести студенческих организаций представляет студентов на ученом совете.

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.