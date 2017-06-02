Министерство прокомментировало информацию о кандидатуре Арцаха на членство во Всемирной туристической организации

2017-06-02 18:33 | www.apa.az | 3

Министерство культуры и туризма прокомментировало информацию о кандидатуре Арцаха в качестве вспомогательного органа Всемирной туристической организации.

Завотделом международного сотрудничества министерства Васиф Эйваззаде сообщил АПА-Экономикс, что этот вопрос длится примерно с 104-й сессии Исполнительного совета ВТО, которая прошла в Луксоре (Египет) в ноябре 2016 года, до 105-й сессии, которая прошла в Мадриде 10-12 мая 2017 года. «Как только была получена информация, в ВТО было направлено письмо с протестом от имени министра культуры и туризма Абульфаса Гараева. Было выдвинуто требование, чтобы это обращение Армении было отклонено. Армянская сторона представила письмо, что якобы эта фиктивная организация зарегистрирована в Армении и занимается пропагандой туризма на территории этой страны».

В.Эйваззаде добавил, что было проведена проверка организации и было выявлено, что она незаконно действует на оккупированных территориях Азербайджана. «В результате неоднократных встреч, проведенных с представителями ВТО с предоставлением всех фактов, 10-12 мая в Мадриде в рамках 105-й сессии Исполнительного совета под председательством Азербайджана вопрос вновь был рассмотрен на собрании комитета вспомогательного органа и в связи с тем, что представленные Азербайджаном данные нашли свое подтверждение, то соответствующий отчет по данному вопросу был утвержден. В отчете было отмечено, чтобы фиктивный Арцах не был принят в членство вспомогательного органа организации развития туризма».

В.Эйваззаде отметил, что армянская сторона отозвала кандидатуру этой организации и попросила, чтобы в этом отчете не отражались какие-либо данные об этом. «Председательствующий заседанием Абульфас Гараев сказал армянскому представителю, что этот вопрос должен найти свое отражение в документе. Предложение Армении никто не поддержал, и отчет был утвержден в соответствии с решением, соответствующим интересам страны».