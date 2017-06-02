Трамп удивил СМИ мощным рукопожатием с премьером Вьетнама – ВИДЕО

2017-06-02 17:38 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп в очередной раз привлек внимание журналистов в связи с необычно мощным рукопожатием – на этот раз Трамп так сильно сжал руку вьетнамскому премьер-министру, что оставил «вмятину» на ладони.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Independent.

В среду Трамп провел переговоры в Белом доме с премьер-министром Вьетнама Нгуеном Суан Фуком.

«Невооруженным глазом видно, что после рукопожатия американский лидер оставил свой «отпечаток» на руках лидера Вьетнама», - цитирует газета журналиста вьетнамской версии BBC Хуанга. Журналист снабдил свое сообщение в Facebook увеличенным кадром видеозаписи встречи, на котором виден белый след на руке вьетнамского лидера.

Н.О.