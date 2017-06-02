Совершенствуется канализационная система Баку – ФОТО + СПИСОК

2017-06-02 17:44 | www.oxu.az | 3

С целью усовершенствования системы канализации и отвода дождевых вод в Баку из госбюджета на 2017 год было выделено 14,7 млн манатов.

Об этом Oxu.Az сообщили в ОАО «Азерсу».

Было отмечено, что за счет этих средств в различных местах Абшеронского полуострова планируется реализовать 13 проектов.

В структуре сообщили, что строительно-монтажные работы по проекту уже начались:

«Завершить работы по проектам планируется до осени этого года.

Реализация этих проектов поможет избежать скоплений вод на территориях с угрозой затопления, а также поможет предотвратить разлив рек и нанесение ущерба жилым домам».

Работы будут проводиться на проспекте Зии Буньятова в Бинагадинском районе, улице Алияра Алиева в Наримановском районе, на озере Беюкшор, на Бинагадинском шоссе, на улице Дадаша Буньятзаде в Ясамальском районе, в Сабунчинском районе, на озерах Махаммеди, Дашагыл, вокруг городка «Шуша» в Сабунчинском районе, на территории Молочного совхоза в Рамане, на улице Ахмеда Джамиля в Ясамальском районе, на улицах Казимаги Кязымова и Юсифа Сафарова в Хатаинском районе.

У.А.

