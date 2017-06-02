Селевые потоки затруднили движение транспорта на одной из автодорог в Азербайджане

2017-06-02 16:33 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Проливные дожди на территории Азербайджана вызвали ряд проблем на автодороге Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки.

Как сообщили Trend в пятницу в ОАО «Азеравтойол», проливные дожди, начавшиеся в регионе ночью первого июня, еще больше усилились к полудню второго июня. Сошедшие после дождей с гор селевые потоки привели к определенным затруднениям в движении автотранспортных средств на участке, расположенном между 38 и 40 км автодороги. Сильные сели принесли с собой на проезжую часть грязь, обломки горных пород и деревьев.

На данную территорию сразу же были направлены сотрудники и тяжелая техника ОАО «Азеравтойол» и начата работа по расчистке дороги. За короткое время движение на дороге было восстановлено.

В настоящее время на территории продолжаются работы по устранению последствий селей. В движении автотранспортных средств никаких проблем не наблюдается.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)