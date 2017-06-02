В Азербайджане необходимо создать механизм контроля над туристическими предприятиями - Ассоциация туризма

2017-06-02 16:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обязательно должен быть создан механизм контроля над туристическими предприятиями, в том числе хостелами, сказал Trend в пятницу советник председателя Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Музаффар Агакеримов.

По его словам, так как министерство культуры и туризма не ведет регистрацию хостелов, оно не может определить их количество. Поэтому обязательно должен быть создан реестр, куда будут внесены названия хостелов.

«Информация о числе хостелов имеется только в министерстве по налогам, что неправильно. Как так может быть, чтобы министерство культуры и туризма не было проинформировано о том, сколько хостелов было открыто. Без соответствующей информации очень трудно организовать работу в этой сфере, определить, какое количество отелей, хостелов необходимо в стране. Поэтому необходимо создать механизм контроля, который будет регистрировать все открывающиеся туристические предприятия», - сказал Агакеримов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)