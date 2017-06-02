МЭПР: На участке дороги Баку-Шамахы активизировался оползневой процесс

2017-06-02 19:00 | www.apa.az | 3

Об этом АПА сообщил начальник партии по изучению экзогенных геологических процессов Экспедиции комплексной гидрогеологии и инженерной геологии Министерства экологии и природных ресурсов Садиг Амирасланов.

Он сказал, что в результате атмосферных осадков в селе Биринджи Чайлы Шамахинского района образовался новый оползневой участок.

С.Амирасланов отметил, что в селе Кечмядин, который расположен на правом берегу реки Агсу, селевые воды смыли участок шириной 20-22 метра, высотой 8-12 метров.