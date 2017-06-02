Япония упрощает визовый режим для Грузии

2017-06-02 17:52 | www.oxu.az | 2

Япония и Грузия начинают переговоры об упрощении визового режима, договоренность об этом была достигнута во время встречи министров иностранных дел двух стран в Токио, передает Oxu.Az cо ссылкой на РИА Новости.

«На встрече было принято решение начать переговоры об инвестиционном соглашении и об упрощении визового режима для граждан Грузии. Главы МИД двух стран подчеркнули важность 25-летия дипломатических отношений между странами. По оценке министров, дружба двух стран основана на совместных ценностях, таких, как демократическое развитие, права человека, верховенство закона и рыночная экономика», - сказано в заявлении МИД Грузии.

Министры выразили готовность в будущем продолжить работу для развития отношений, особенно в сферах экономики, энергетики, инновации, высоких технологий, сельского хозяйства.

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида отметил, что соглашение об инвестициях даст возможность обеим странам развить бизнес-связи и заинтересовать японских бизнесменов.

«Кисида заявил, что Япония упростит визовый режим для граждан Грузии, что будет содействовать углублению отношений между народами двух стран и развитию сотрудничеству в сфере туризма», - сказано в заявлении.

Н.О.