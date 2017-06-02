Валютные резервы Центробанка достигли почти 5 миллиардов долларов

2017-06-02 17:56 | www.oxu.az | 3

Валютные резервы Центробанка Азербайджана на 1 июня этого года составили 4 млрд 825,4 млн долларов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ЦБА, в мае валютные резервы Центробанка увеличились на 206,1 млн долларов или на 4,5%.

На конец 2016 года валютные резервы ЦБА составляли 3 млрд 974,4 млн долларов.

Таким образом, в январе-мае 2017 года валютные резервы Центробанка увеличились на 21,4%.

Как сообщалось ранее, в 2016 году валютные резервы Центробанка снизились на 20,8%.

У.А.

