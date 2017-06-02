Путин: Я не отношусь к числу европейских лидеров

2017-06-02 18:10 | www.oxu.az | 4

Президент РФ Владимир Путин посетовал, что руководители стран Европы не относят его к числу европейских лидеров, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Я не отношусь к числу европейских лидеров… Во всяком случае, они так не считают», - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.

Так российский лидер ответил на просьбу американской телеведущей Магин Келли, модерирующей дискуссию на ПМЭФ. Келли предложила Путину прокомментировать решение президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату. Европейские лидеры, как отметила Келли, быстро среагировали на соответствующее решение американского президента.

Путин затем уточнил, насколько телеведущая знакома с предметом разговора. «Вы читали сами эти парижские соглашения? Нет, не читала, я вижу»,- сказал президент РФ.

Н.О.