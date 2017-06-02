В Швейцарии заработал «завод свежего воздуха»

2017-06-02 18:20 | www.oxu.az | 2

Первый в мире коммерческий комплекс по выводу углекислого газа из атмосферы заработал в Швейцарии. Установка, способная за год фильтровать более 900 тонн CO2 разработана и собрана стартапом Climeworks, передает Oxu.Az со ссылкой на BFM.

В отличие от других проектов по прямой очистке атмосферы, новая технология не требует благотворительного или государственного финансирования — завод работает на коммерческой основе. Выведенный из атмосферы газ можно использовать в производстве пищи, энергетике или агропромышленности.

Н.О