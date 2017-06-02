В Азербайджане открылось посольство Перу

2017-06-02 18:25 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане начало функционировать посольство Перу.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, 2 июня новоназначенный временный поверенный посольства Луис Чанг Болдрини провел встречу с начальником государственного протокола министерства Парвином Мирзазаде.

П.Мирзазаде пожелал Луису Чанг Болдрини успехов в дипломатической деятельности в Азербайджане. Луис Чанг Болдрини в свою очередь заявил, что приложит все усилия для развития сотрудничества между двумя странами.

С.С.

