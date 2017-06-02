"Лаборатория Касперского" рассказала, как изменилось поведение детей в интернете

2017-06-02 17:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - "Лаборатория Касперского" выяснила, как за последний год изменились онлайн-интересы юных пользователей. Статистика компании подтверждает, что онлайн-общение все еще остается основным времяпрепровождением детей в интернете — в среднем по миру на него приходится 61 процент активности, которая регистрируется модулем «Родительский контроль», встроенным в защитные продукты «Лаборатории Касперского». Однако эксперты продолжают отмечать падение числа заходов в социальные сети с компьютеров.

Среди всемирно популярных социальных сетей почти везде лидирует Facebook. Но есть страны, где региональные платформы оказались популярнее. Например, в Китае местный сервис микроблогов Sina Weibo и соцсеть Kaixin001 распространены значительно больше, чем их западные конкуренты.

В Азербайджане дети следуют общемировым тенденциям и предпочитают Facebook, но также активно используют российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Помимо интереса к социальным сетям, модуль «Родительский контроль» также зафиксировал довольно высокий уровень любопытства детей к сайтам, попадающим в категорию «Алкоголь, табак, наркотики». Еще в прошлом году эксперты заметили тенденцию повышения интереса детей к этой теме, и она продолжает развиваться. Это объясняется тем, что подобный контент можно встретить где угодно – он уже стал частью поп-культуры. К тому же за последний год крайне популярными среди подростков стали так называемые «вейпы» – электронные приспособления для вдыхания пара с ароматизаторами. Их влияние на организм до сих пор не изучено, однако«Лаборатория Касперского» решила не оставлять без внимания эту тему и включить ее в соответствующую категорию. Следовательно, количество уведомлений повысилось еще и благодаря расширению категории.

Далее в рейтинге популярности у детской аудитории следуют компьютерные игры, которые опустились на одну позицию по сравнению с прошлым годом. На постсоветском пространстве самым посещаемым сайтом из этой категории стал онлайн-магазин и игровое сообщество Steam. Его популярность говорит о том, что детей интересуют совершенно разные игры: от развивающих до обычных «таймкиллеров». Следом идут игры Minecraft и Roblox, которые в некоторых странах используют в рамках школьного образования.

Наконец, немалый процент детей интересуется сайтами из категории «ПО, аудио, видео». Больше всего времени на просмотр видео и прослушивание музыки тратят дети из Китая – там этим занимается почти каждый пятый ребенок (18 процентов).

«Чтобы цифровая жизнь ребенка была безопасной, необходимо не только контролировать его пребывание в сети, но и развивать цифровую грамотность, причем как среди детей, так и среди взрослых. Взрослым нужно выстраивать доверительные отношения с ребенком, ведь если его просто ругать за провождение времени в социальных сетях или на других потенциально опасных сайтах, то в действительно сложной ситуации он побоится обращаться за помощью к родителям и останется наедине со своей проблемой», — прокомментировала ситуацию Анна Ларкина, эксперт по анализу веб-контента «Лаборатории Касперского».

Специально для защиты детей в интернете в арсенале решений «Лаборатории Касперского» есть отдельный продукт Kaspersky Safe Kids, а также модуль «Родительский контроль» в Kaspersky Internet Security для всех устройств и Kaspersky Total Security для всех устройств. Эти программы помогают родителям контролировать время использования устройства, настраивать расписание доступа в интернет и получать отчеты о времени, которое ребенок тратит на свой гаджет. Кроме того, они защищают детей от просмотра неподходящего их возрасту контента, информируют родителей о признаках кибербуллинга, предоставляют статистику звонков и СМС и многое другое.