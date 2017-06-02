Один день в древней части Баку – фокусы, куклы, сказки и музыка (ФОТО)

2017-06-02 17:26 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Если природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне - потому что в первый день лета во многих странах отмечается Международный день детей (International Children's Day).

В древней части Баку, Ичери шехер, прошел замечательный праздник, посвященный Международному дню защиты детей, организованный Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Всего за один день в Ичери шехер прошел ряд интересных мероприятий. В Музее археологии (известным как "Zəncirli Bina") открылась выставка "Yay gəldi" (Лето пришло). В экспозиции было представлено более 100 картин и кукол юных художников из центра DA'Art, завершившись выступлением детского театра "Günay".

Совместно с PwC Азербайджан, у подножья символа Баку, Девичьей башни, был создан детский уголок, где малыши могли рисовать на брусчатке, пускать мыльные пузыри, преображаться при помощи face-art-а, принимать участие в различных конкурсах, резвиться с фокусниками и любимыми мультперсонажами и сказочными героями, и даже покататься на пони. Закончилось это все запуском разноцветных шаров в небо как символа детства и счастья. Для воспитанников общественного объединения Damla была также проведена благотворительная акция. Завершился праздник веселым концертом у ворот Гоша Гала.

Кстати, у Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки - красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, - это символ нашего общего дома. День защиты детей - это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.

(Автор: Вугар Иманов)