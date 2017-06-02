Джонсон может уйти с поста главы МИД после выборов в Британии

2017-06-02 18:30 | www.oxu.az | 2

Борис Джонсон может покинуть пост министра иностранных дел Великобритании после парламентских выборов, которые состоятся 8 июня.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет The Times со ссылкой на источники в правительстве страны.

По информации издания, британский премьер-министр Тереза Мэй рассматривает возможность отставки Джонсона с поста главы внешнеполитического ведомства и назначения на его место Дэвида Дэвиса. Последний занимает сейчас должность министра по делам Brexit (выход Великобритании из ЕС – ред.).

В свою очередь, Дэвиса может заменить Бен Гаммер, член палаты общин и генеральный казначей министерства финансов Великобритании. Политик входит в комиссию по Brexit и пользуется расположением премьер-министра, отмечает The Times.

Мэй, однако, будет нелегко подыскать подходящий пост для Джонсона в случае его отставки, пишет газета. В аппарате премьер-министра полагают, что нынешнему министру иностранных дел лучше всего подходит должность председателя Консервативной партии, однако сам Джонсон ранее заявил о нежелании работать в этом качестве, напоминает The Times.

Джонсон был одним из лидеров кампании по выходу Великобритании из Евросоюза. Теперь критики упрекают министра в том, что после Brexit он оказался неготовым разрешить последовавший кризис, пишет издание.

Всеобщие парламентские выборы пройдут в Великобритании 8 июня.

Н.О.