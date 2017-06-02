Пассажиров рейса из Львова в Стамбул эвакуировали из-за сообщения о бомбе

2017-06-02 17:38 | www.trend.az | 2

Правоохранители обследуют в львовском аэропорту самолет сообщением "Львов-Стамбул" из-за информации о его минировании, экипаж и пассажиры эвакуированы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

По данным полиции, в пятницу около 13.20 поступила информация от работника международного аэропорта "Львов" Даниила Галицкого о том, что пассажир рейса "Львов-Стамбул", 54-летняя киевлянка, во время посадки сказала, что "в самолете бомба".

"Сейчас эксперты-взрывотехники совместно с работниками аэропорта проводят обследование самолета, на месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники других служб, которые задействуют в подобных случаях. Экипаж самолета и более 70 пассажиров рейса эвакуированы", — говорится в сообщении.