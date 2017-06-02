Контейнерные перевозки из Грузии в Азербайджан осуществляются по льготному тарифу

2017-06-02 17:38 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Первый контейнерный поезд, отправленный накануне из Грузии, в пятницу прибыл на станцию Кешля в Баку, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Поезд состоит из 26 контейнеров.

По предварительным подсчетам, благодаря проводимой гибкой тарифной политике в течение года между Азербайджаном и Грузией будет возможна транспортировка около 40 тысяч контейнеров, сказал представителям СМИ начальник департамента грузоперевозок ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ашраф Мамедалиев.

По его словам, это означает транспортировку одного миллиона тонн грузов.

В последнее время предпринимаются важные шаги для дальнейшего расширения двусторонних связей между железными дорогами Азербайджана и Грузии.

Главы железных дорог Азербайджана и Грузии подписали документ об увеличении контейнерных перевозок, в соответствии с которым к контейнерным перевозкам были применены 50-процентные льготные тарифы, которые применяются к грузоперевозкам с 1 июня 2017 года.

Для осуществления контейнерных перевозок азербайджанской и грузинской стороной были запущены контейнерные поезда, для которых был составлен специальный график и скорость движения которых вдвое выше скорости других товарных поездов. Так, эти поезда преодолевают расстояние около 900 километров между Поти и Баку за 30 часов. Контейнерные поезда будут курсировать несколько раз в неделю. По заказу грузоотправителей контейнерные поезда из грузинских портов могут отправляться в Баку, Астару, Алят, Хырдалан, Сумгайыт и другие регионы.

Отгрузка в грузинских портах, доставка грузов владельцам в Азербайджане, разгрузка и возвращение контейнерных поездов займут максимум пять суток.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)