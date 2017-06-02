Два азербайджанских боксера наказаны за несоблюдение спортивного режима

2017-06-02 18:45 | www.oxu.az | 2

Названа причина неучастия в IV Играх исламской солидарности «Баку 2017» олимпийского призера Азербайджана по боксу Лоренцо Сотомайора и чемпиона мира Эльвина Мамишзаде.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщил старший тренер команды Нариман Абдуллаев.

Н.Абдуллаев отметил, что Сотомайор во время отдыха на исторической родине - на Кубе не соблюдал программу тренеров: «У него возникла проблема с весом. За время пребывания на Кубе спортсмен не соблюдал режим. Он должен был значительно сбросить вес до Исламиады, но не смог этого сделать. Мы не согласились с его желанием выступить в более высокой весовой категории. За несоблюдение режима в отношении спортсмена были приняты меры наказания. Но это внутриколлективный вопрос, поэтому я не хочу раскрывать наказание. Конечно, это неприятный поступок, я верю, что в будущем он исправит ошибку».

Н.Абдуллаев отметил, что учитывая этот момент и травму руки Сотомайора, он не был допущен к Исламиаде.

По словам опытного специалиста, Мамишзаде также не соблюдал вес.

В итоге, он не был допущен к международному турниру «Великий шелковый путь» и «Баку 2017» и некоторое время оставался в стороне от сборной.

Старший тренер отметил, что оба спортсмена прощены и теперь готовятся к чемпионату Европы: «Я верю, что Мамишзаде и Сотомайор вновь заявят о себе».

Н.Абдуллаев отметил, что в настоящее время дисциплина в команде находится на очень хорошем уровне.

Отметим, что Эльвин Мамишзаде завоевал золотую медаль на чемпионате мира 2015 года и I Европейских играх в весовой категории 52 кг. Он два раза становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы. Лоренцо Сотомайор завоевал золото в весовой категории 64 кг на «Баку 2015», и серебряную медаль на летних Олимпийских играх Рио-де-Жанейро 2016 года.

С.С.

