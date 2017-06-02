Дедушка из Алабамы проводит мастер-классы по ловле рыбы голыми руками – ВИДЕО

2017-06-02 18:50 | www.oxu.az | 2

Пожилой мужчина из американского штата Алабама Роберт Эрл Вудэрд создал в Ютубе канал, где выкладывает свои видео, связанные с его страстным увлечением — рыбалкой. В недавнем ролике мужчина наглядно показал, как он ловит малоротого окуня голыми руками.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на life.ru, cначала мужчина пытается привлечь окуня маленькой рыбкой. Когда тот выскакивает из воды, чтобы схватить приманку, мужчина ловким движением руки хватает рыбу за челюсть, а другой рукой — за хвост.

- Я кормлю окуней в своём озере и несколько раз в год пытаюсь поймать рыбу голыми руками, - говорит Вудэрд. - Это не так просто, как может показаться.

Малоротый окунь — весьма популярная рыболовства рыба, обитающая в пресных водах США и Канады.

И.Н.