Обнародованы правила приема студентов во Французско-азербайджанский университет

2017-06-02 17:52 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Обнародованы правила приема студентов во Французско-азербайджанский университет (UFAZ) на 2017/2018 учебный год.

Как сообщил в пятницу на пресс-конференции ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП) Мустафа Бабанлы, абитуриенты, набравшие 500 и больше баллов на приемных экзаменах по I группе специальностей, проводимых Государственным экзаменационным центром, смогут принять участие в экзамене, организуемом Страсбургским университетом.

Экзамен будет проводиться в форме тестовых заданий по физике, химии, математике, блока тестов на общий уровень знаний, сочинения и заданий по английскому языку. Экзамен будет проведен 27 июля.

Ректор добавил, что на следующий учебный год предусмотрено 160 плановых мест.

Бабанлы отметил, что если останутся вакантные плановые места, могут быть созданы условия для приема студентов на платной основе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)