Самое оригинальное поздравление на день рождения от CinemaPlus (ВИДЕО)

2017-06-02 18:04 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ Коллектив сети кинотеатров премиум-класса CinemaPlus представил в социальных сетях оригинальный видеоролик – поздравление на 32-летие генерального директора Заура Дарабзаде. Ролик снят на кавер-версию хита "Тает лед".