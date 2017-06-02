В Баку на автомобиль ветром повалило дерево – ВИДЕО

2017-06-02 19:00 | www.oxu.az | 3

Сильный ветер, наблюдавшийся вчера в Баку, вырвал с корнем дерево.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend заявил начальник отдела охраны растений Объединения зеленого хозяйства Исполнительной власти города Баку Орхан Мамедов.

По его словам, вчера в Низаминском районе Баку вырванное ветром дерево упало на автомобиль типа пикап:

«Но так как в автомобиле находился груз, то серьезного ущерба автомобилю нанесено не было. Если бы не груз, то автомобилю был бы нанесен более серьезный ущерб».

З.Г.

