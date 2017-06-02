На дороге Баку-Шамахы активизировались оползни

2017-06-02 19:12 | www.oxu.az | 3

На 106-107 км автомобильной дороги Баку-Шамахы активизировался оползневой процесс.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщил начальник партии по изучению экзогенных геологических процессов Экспедиции комплексной гидрогеологии и инженерной геологии Министерства экологии и природных ресурсов Садиг Амирасланов.

Он сказал, что в результате атмосферных осадков в селе Биринджи Чайлы Шамахинского района образовался новый оползневой участок.

С.Амирасланов отметил, что в селе Кечмядин, который расположен на правом берегу реки Агсу, селевые воды смыли участок шириной 20-22 метра, высотой 8-12 метров.

С.Б.

