Хасан Рухани поздравил Президента Ильхама Алиева

2017-06-02 18:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Хасан Рухани направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Сердечно поздравляю вас, а также ваше государство и ваш народ по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики 28 Мая.

Двусторонний широкий потенциал наших стран, а также историческая, религиозная и культурная общность наших народов создают невиданные возможности для еще большего расширения наших отношений сотрудничества в соответствии со взаимными интересами наших государств.

Учитывая эти ценные возможности, выражаю уверенность в том, что, предпринимая большие шаги, направленные на углубление отношений наших стран, мы оправдаем существующие надежды, связанные с расширением нашего сотрудничества», - говорится в поздравлении.

Хасан Рухани пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджана - прогресса и благополучия.