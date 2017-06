Что связывает Карабахского скакуна и Формулу 1? (ВИДЕО, ФОТО)

2017-06-02 18:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - С 22 по 25 июня в Баку на городской трассе Baku City Circuit состоится Гран-при Азербайджана Формулы 1. В преддверии этого знаменательного события Red Bull представил ролик "История, которая продолжается", в котором запечатлен Карабахский скакун и гоночный болид Формулы 1. Суть проекта будет раскрыта 25 июня, сообщили Trend Life организаторы.

Конь в Азербайджане издавна считался символом чести, благородства, успеха и победы. С давних пор о мужчине в Азербайджане судили по оружию и коню.

По сведениям международных каталогов Карабахский скакун относится к древней породе верховых лошадей для езды в горах, выведенной на территории Нагорного Карабаха Азербайджана. Карабахская порода лошадей вплоть до конца XIX века была красой и гордостью Кавказа, достойной не только княжеского, но и царского седла. Она также представляла собой одну из лучших восточных пород, оказавшую огромное влияние на верховое коневодство в XIX веке на юге России, улучшение донской лошади, а также некоторых животных европейских стран Польши, Франции, Англии.

Это старинная порода верховых лошадей признана одной из лучших среди восточного типа. Карабахские лошади известны своей скоростью, проворностью, добрым нравом и лоском. Робкие и в то же время смелые, необычайно послушные и преданные хозяину, но и с "изюминкой" в характере, хорошо приспособленные для верховой езды и неутомимые на длинных дистанциях - это далеко не весь перечень характеристик карабахского скакуна.

Но главной визитной карточкой этих лошадей является их золотистая масть, за что их назвали "сарылар", т.е. золотистые. А кроме золотисто-рыжей и золотисто-гнедой была распространена необычная масть "нарындж": шерсть жёлтой окраски при бурых гриве и хвосте, что-то среднее между буланой и соловой.

Воистину, не влюбиться в Карабахских лошадей невозможно - оторвать глаз от этих изумительно красивых, гордых и смотрящих на вас загадочными глазами восточной красавицы лошадей ну просто очень трудно. Красивая голова с аккуратными ушками и большими выразительными глазами, стройная осанка и все тот же приковывающий к себе золотистый цвет, пожалуй, чуть ли не открывают в каждом, кто увидел их хоть раз, таланты поэта и художника.

Интересно, что в 1956 году генеральный секретарь ЦК ВКП и член Президиума Верховного совета СССР Никита Хрущев подарил Королеве Елизавете II Карабахского скакуна по кличке "Заман", который вошел в историю как первая азербайджанская порода лошадей, доставленная в лондонский замок. Жеребца "Заман" в дальнейшем также использовали в качестве производителя не только в Англии, но и во Франции, Германии.

В Агдамском районе в Карабахе находились заводы по выведению пород Карабахских коней, но, к сожалению, в период оккупации армянами азербайджанских территорий немало страданий выпало и на долю этих славных коней. От уничтожения их удалось спасти и перевезти в соседний, Бардинский район, а затем в Агджабединский район.

Отметим, что древняя конно-спортивная командная игра човган на Карабахской лошади в 2013 году была внесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

(Автор: Вугар Иманов)