Сколько стран без визы может посетить гражданин Азербайджана?

2017-06-02 19:26 | www.oxu.az | 4

Азербайджан занимает 74-е место по «мощности» паспорта согласно индексу визовых ограничений, составленным компанией Henley & Partners.

Как передает Oxu.Az, граждане Азербайджана могут въехать на территорию 62 стран без визы.

В этом списке Азербайджан опередил своих соседей Армению (78 место) и Иран (95 место). Грузия на 68-ом, Россия - 51-ом и Турция на 52-ом месте.

Верхние строчки рейтинга заняли Германия, Швеция, Дания, Финляндия, Италия, Испания, США. Последние места достались Сомали, Сирии, Пакистану, Ираку, Афганистану.

Отметим, что индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран, в которые ее граждане могут въезжать без визы.

С.Б.

