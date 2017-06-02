Путин призвал заканчивать с санкциями

2017-06-02 19:43 | www.oxu.az | 3

Российская экономика выжила после введенных странами Запада санкций, но лучше бы их не было. Об этом в пятницу, 2 июня, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, с политикой ограничительных мер нужно заканчивать.

«Конечно, ничего хорошего нет, но сказать, что это смертельно, это как вот канцлер Австрии говорил, припоминая Марка Твена: слухи о моей смерти сильно преувеличены. Так вот и по поводу санкций можно сказать, но лучше бы, конечно, этого не было, и нужно с этим заканчивать», — сказал Путин.

С.Б.

