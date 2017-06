Представлена вечная ручка премиум-класса - хватит и внукам... (ВИДЕО, ФОТО)

2017-06-02 19:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Известная итальянская компания Pininfarina 4.EVER представила один из самых необычных аксессуаров премиум-класса. Корпус из высококлассного алюминия изящно дополнен вставками из настоящего дерева - ее так и хочется взять в руки! Это по-настоящему вечный пишущий прибор. Дело в том, что ручке 4.EVER совершенно не нужны чернила - след на бумаге оставляет кончик из инновационного сплава Ethergraph. Он сделан из хитрого сплава, и работа с Pininfarina Cambiano по ощущениям напоминает использование карандаша. Вот только нанесенные линии не стираются, как графитовые. В этом плане Ethergraph схож с традиционными шариковыми стержнями. А самое интересное заключается в том, что исписать такую ручку практически невозможно - хватит и тебе, и детям, и внукам.

