Антиазербайджанским силам не испортить отношений между Тбилиси и Баку - депутат

2017-06-02 19:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Цель лиц, создающих политическое шоу вокруг пресечения незаконной деятельности Афгана Мухтарлы, которого преподносят как журналиста, – нанести удар по хорошим политическим и экономическим отношениям, существующим между Тбилиси и Баку, сказал в пятницу Trend член рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Грузия, депутат Милли Меджлиса (парламента) Захид Орудж.

По его словам, у тех, кто преподносит Афгана Мухтарлы как журналиста, просто надо спросить: вспомнят ли они какие-то исследовательские статьи, аналитику, материалы о региональной и международной геополитике этого человека.

Депутат добавил, что Афган Мухтарлы – очередное лицо, вокруг которого антиазербайджанские силы пытаются поднять шум. «Антиазербайджанские силы проводят акции перед различными правительственными органами Грузии. Проводя системную работу, привлекая к этому вопросу политические круги Грузии и получая реакцию от отдельных парламентариев, они пытаются оказать давление на Азербайджан. Еще одна их цель – нанести удар по хорошим политическим и экономическим связям, отношениям в военной сфере, существующим между Тбилиси и Баку. Естественно, что эти круги, которые не могут смириться с сотрудничеством высокого уровня между Грузией и Азербайджаном, особенно с военными учениями, обеспокоены», - сказал депутат.

Захид Орудж подчеркнул, что у армянского лобби существуют специальные группы в Грузии, которые следят за ситуацией в регионе. «Похолодание отношений между Азербайджаном и Грузией сработало бы на пользу ряда государств в регионе. Это значило бы ухудшение отношений с Западом, перечеркивание транснациональных проектов», - сказал парламентарий.

По его словам, Афган Мухтарлы – не столь важное лицо, из-за которого могут быть испорчены грузино-азербайджанские отношения. «Есть лица, которые по указке определенных кругов осуществляют шпионскую деятельность. Никакого отношения к демократии и правам человека они не имеют. Те, кто говорит, что якобы ведет борьбу с коррупцией или за справедливость, занимаются политической спекуляцией. Грузинское правительство очень хорошо понимает эти вопросы и не придает значения таким провокациям», - сказал Захид Орудж.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)