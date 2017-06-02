Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

2017-06-02 20:26 | www.trend.az | 1

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Andırın- Kadirli Karayolunun 10'uncu kilometresindeki Halbur mevkiinde meydana geldi. Göksun İlçesi'nden Andırın İlçesi'ndeki yakınlarının cenazesine gidenleri taşıyan Saim Sürmen yönetimindeki 46 F 0011 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yoldan geçen diğer yolcuların durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Uçuruma yuvarlanan otomobile ulaşan ekipler, sürücü Saim Sürmen ile eşi Kifayet Sürmen ve araçta bulunan Yaşar Candemirin yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobilden çıkarılan Saim ile Kifayet Sürmen çifti ve Yaşar Candemir'in cesetleri, otopsi için Andırın Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Aynı otomobilde bulunan Bahri Darıcı ise ağır yaralı olarak Kahramanmaraş Necip Fazıl Devlet Hastanesine götürülerek acil serviste tedaviye alındı.

Kaynak: Milliyet