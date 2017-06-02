Юсиф Мамедалиев о своем назначении – ИНТЕРВЬЮ

2017-06-02 20:35 | www.oxu.az | 3

Oxu.Az представляет интервью АПА с завотделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента, помощником I вице-президента Юсифом Мамедалиевым.

- Как Вы оцениваете Ваше назначение президентом на новую должность? Хотелось бы узнать Ваши мысли по этому поводу.

- В первую очередь отмечу, что структурные изменения на основе распоряжения президента преследуют цель обеспечить динамичность, скорость и оптимальность в деятельности высшего исполнительного органа страны в соответствии с новой ситуацией и вызовами. Сильный институт президентства, несомненно, является важным условием стабильного и устойчивого управления. Как вы знаете, лица, назначенные на должность помощников президента, обладают многолетним опытом управленческой работы. Создание внутри структуры АП отдела молодежной политики и спорта преследует цель успешной реализации определенного господином президентом курса реформ с тем, чтобы более эффективно исполнять поставленные задачи. И я в свою очередь выражая еще раз благодарность господину президенту, осознавая возложенную на меня ответственность, постараюсь оправдать оказанное мне доверие.

- Также стало известно, что Вы назначены помощником I вице-президента. Так ли это?

- Да, это так. В целом, сегодня Азербайджан переживает важный период, характеризующийся реформами. Каждому ясно, что после референдума 26 сентября 2016 года в Азербайджане начался период формирования эффективного механизма государственного управления, укрепления вертикали исполнительной власти и исполнительской дисциплины и совершенствования механизма управления экономикой. Создание в Азербайджане института вице-президентства и назначение на должность I вице-президента Мехрибан ханум Алиевой является составной частью важных реформ. Заслуги перед народом Мехрибан ханум как общественно-политического деятеля и президента Фонда Гейдара Алиева на виду. Ее работы и неоценимые заслуги встречаются с одобрением каждым гражданином Азербайджана, а также со стороны зарубежных государств и структур. Именно по этой причине я хорошо понимаю очень важные обязательства и ответственность, которые возложила на меня должность помощника I вице-президента.

- Ваша должность учреждена недавно. Было бы интересно узнать Ваши мнения в связи с соответствующими сферами и направлениями. Предусматриваются ли какие-либо проекты?

- Вопросы молодежи и спорта являются одними из приоритетных направлений государственной политики, которую определил общенациональный лидер Гейдар Алиев и успешно продолжает президент Ильхам Алиев. Внимание и забота к молодежи со стороны государства растет с каждым годом. По моему мнению, в настоящее время приоритетными направлениями являются проведение интенсивного обмена мнениями с молодежью и, самое главное, формирование конкурентоспособного персонала. В развитых странах мира интеллектуальные и физические возможности энергичного и продуктивного молодого поколения сказываются на экономическом, культурном и социальном развитии страны. Сейчас во всех сферах Азербайджана среди профессиональных кадров молодежи становится больше.

Хочу отметить, что основные цели, стоящие сегодня перед молодежной политикой в Азербайджане, это воспитание в них высокого духа патриотизма, предоставление хорошего образования, плодотворное проведение свободного времени, достижение еще больших успехов в области спорта, оказание поддержки в вопросах занятости, здоровья и др.

В результате проводимой в Азербайджане спортивной политики страна превратилась в место проведения престижных международных соревнований. Мы всегда будем оказывать поддержку молодежи и их будущим детям.

Благодаря созданию такой структуры в ответ на вызовы современного мира, при поддержке главы государства и I вице-президента в результате нашей деятельности азербайджанская молодежь добьется успеха.

С.Б.

