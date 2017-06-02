Коллектив проекта Lider TV провел благотворительную акцию в "Ümid Yeri" (ФОТО)

2017-06-02 19:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Творческий коллектив "Sağlam Nəsil" ("Здоровое поколение") во главе с ведущей Реной Байрамгызы провел благотворительную акцию в детском приюте "Ümid Yeri", посвященную Международному дню защиты детей, сообщили Trend Life в пресс-службе телепроекта.

В рамках акции проведено медицинское обследование, представлена развлекательная программа, детям преподнесены подарки.

Об этом и многом другом в очередной передаче Рены Байрамгызы "Sağlam Nəsil" ("Здоровое поколение") на Lider TV, сообщили Trend Life в пресс-службе проекта. Передача выходит по субботам в 18:00. Повтор - в 14:00 в воскресенье. Вы можете смотреть спутниковое телевидение Lider TV на следующих частотах: Azerspace 1 46° в.д. Частота (МГц) - 11135, поляризация - H. Скорость поток (SR) - 27500, FEC - 5/6.

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