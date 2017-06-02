Азербайджан к 2030 г. резко снизит объем фугитивных выбросов газа - замминистра

2017-06-02 19:13 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Посредством модернизации газопроводов в газораспределительных системах и других мероприятий планируется к 2020 году снизить потери, а к 2050 году привести объёмы снижения выбросов газа в атмосферу в соответствие с международными стандартами.

Об этом сказал в пятницу замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Новруз Гулиев в ходе XXIV Международной конференции "Caspian Oil & Gas" в Баку.

Согласно принятой стратегии по предотвращению утечек газа в распределительных сетях, при переработке углеводородов и сборе газов, выбрасываемых в атмосферу при добыче, планируется к 2030 году резко снизить объем фугитивных выбросов в атмосферу, сказал замминистра.

"Азербайджан нацелен до 2030 года сохранить уровень снижения выбросов газа, создающих эффект потепления, на уровне 35 процентов от базового показателя 1990 года, что станет импульсом для инициатив по смягчению влияния на глобальное изменение климата, что также соответствует национальным интересам Азербайджана," - сказал Гулиев.

Он отметил, что путем использования новых экологически направленных технологий в сфере переработки нефти и газа, производства до 2021 года топлива, соответствующего стандарту Евро-5, и проведения просветительских мероприятий среди работников сферы переработки нефти и газа планируется снизить объёмы газов, создающих эффект потепления.

(Авторы: Ляман Зейналова, Максим Цурков)