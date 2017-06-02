Время и молитва восьмого дня месяца Рамазан
2017-06-02 20:46 | www.oxu.az | 3
Oxu.Az представляет своим читателям календарь и молитву восьмого дня священного месяца Рамазан.
8 рамазан 1438 – 3 июня 2016
Имсаг: 03:13
Ифтар: 20:22
Молитва восьмого дня:
Аллахуммар зукни фихи рахматал айтами ва ит’амат таами ва ифшаас салами ва сухбатал кирами битаулика я малджаал амилина.
Перевод:
«О, Аллах! Даруй мне в этот месяц милосердие к сиротам, возможность кормить едой нуждающихся, радость в пожелании мира окружающим и даруй мне общение с благочестивыми. Во имя Твоего великодушия, о прибежище для уповающих!».
Отметим, что время начала (имсаг) и завершения (ифтар) оруджа взято из сайта Управления Мусульман Кавказа.