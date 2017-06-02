Время и молитва восьмого дня месяца Рамазан

2017-06-02 20:46 | www.oxu.az | 3

Oxu.Az представляет своим читателям календарь и молитву восьмого дня священного месяца Рамазан.

8 рамазан 1438 – 3 июня 2016

Имсаг: 03:13

Ифтар: 20:22

Молитва восьмого дня:

Аллахуммар зукни фихи рахматал айтами ва ит’амат таами ва ифшаас салами ва сухбатал кирами битаулика я малджаал амилина.

Перевод:

«О, Аллах! Даруй мне в этот месяц милосердие к сиротам, возможность кормить едой нуждающихся, радость в пожелании мира окружающим и даруй мне общение с благочестивыми. Во имя Твоего великодушия, о прибежище для уповающих!».

Отметим, что время начала (имсаг) и завершения (ифтар) оруджа взято из сайта Управления Мусульман Кавказа.

С.Б.

