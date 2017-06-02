Бронирование booking.com гостиниц на оккупированных территориях Азербайджана противоречит международному праву - МИД

2017-06-02 19:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Бронирование компаний booking.com номеров в гостиницах на оккупированных территориях Азербайджана противоречит нормам международного права, сказал Trend в пятницу глава пресс-службы министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев, комментируя указанную деятельность компании.

"Мы и раньше обращались к компании booking.com в связи с осуществлением ею бронирования номеров в гостиницах на оккупированных территориях Азербайджана. Это в корне противоречит нормам и принципам международного права, уставу и соответствующим решениям Всемирной туристской организации, Глобальному этическому кодексу туризма. Согласно требованиям Глобального этического кодекса туризма Всемирной туристской организации, туристы и туристические компании должны уважать законы посещаемой страны и воздерживаться от совершения преступных деяний и любых других деяний, которые по законам этой страны могут считаться преступлением", - сказал Гаджиев.

Официальный представитель МИД отметил, что в мае 2015 года Исполнительный совет Всемирной туристской организации на проведенной в Хорватии 100-й сессии по предложению Азербайджана рассмотрел рекомендации Всемирного комитета по этике туризма под названием "Недопущение предложения конфликтных зон в качестве туристических направлений и использования туризма в незаконных целях".

"На основе этих рекомендаций было принято решение, в котором правительства, государственные и частные предприятия туристического сектора во всех случаях, в том числе во время военных конфликтов, призывались руководствоваться Глобальным этическим кодексом туризма, а также соответствующими резолюциями Генассамблеи и Совета безопасности ООН", - сказал Гаджиев.

По его словам, подобная деятельность компании booking.com противоречит корпоративной этике бизнеса и является фактором, который отрицательно влияет на престиж самой компании.

"Наряду с этим, на оккупированных территориях Азербайджана существует запрет на международные операции по денежным переводам, поэтому незаконные международные денежные переводы, осуществляемые посредством booking.com, резервация гостиниц на оккупированных территориях и получение компанией от этого прибыли должны рассматриваться в контексте незаконных международных платежных операций и отмывания грязных денег", - сказал официальный представитель МИД.

Гаджиев сказал, что, согласно нормам и принципам международного права, уставу Всемирной туристской организации, Глобальному этическому кодексу туризма, соответствующим решениям и рекомендациям Исполнительного комитета Всемирной туристской организации, компания booking.com должна прекратить поощрять предложения оккупированных территорий Азербайджана в качестве туристических направлений и осуществлять бронирование гостиниц на указанных территориях.

"МИД в координации с министерством культуры и туризма дал соответствующую инструкцию посольству Азербайджана в Голландии, в которой находится штаб-квартира booking.com, в связи с доведением до сведения компании недовольства Азербайджана и пресечением подобного рода деятельности. Также запланировано обратиться в региональные филиалы booking.com и соответствующие международные структуры», - сказал официальный представитель МИД.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)