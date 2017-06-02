В Азербайджане открылось посольство Перу

2017-06-02 19:38 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начало функционировать посольство Перу.

Как сообщает в пятницу пресс-служба МИД Азербайджана, сегодня временный поверенный в делах Перу Луис Чанг Болдрини встретился в министерстве иностранных дел с главой управления государственного протокола Парвином Мирзазаде.

Мирзазаде пожелал Болдрини успехов в период его дипломатической деятельности в Азербайджане. В свою очередь, Луис Чанг Болдрини сказал, что приложит все усилия для развития сотрудничества между двумя странами.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)