Эрдоган: Пособники террористов не уйдут от ответа

2017-06-02 20:59 | www.oxu.az | 3

Представители «пятой колонны» в Турции, оказывающие поддержку террористической организации PПK и движению Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), наносят ущерб и шагам государства по борьбе с терроризмом, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Анадолу.

По его словам, пособники террористов не уйдут от ответа.

«Период измен остался позади. Истинные планы PПK были изобличены в 2015 году, а сторонников Гюлена – в ходе попытки переворота 2016 года», - сказал Эрдоган.

«Если бы не поддержка из-за рубежа, то Турция покончила бы со всеми террористическими организациями уже до конца текущего года. Разумеется, эта помощь террористам не будет бесконечной», - сказал глава государства.

Говоря о ситуации в Сирии, Эрдоган отметил, что на участке границы протяженностью 651 километр уже установлена бетонная стена, что предотвращает возможность проникновения террористов и поставок оружия в Турцию.

«То же самое будет и на границе с Ираком. Заграждения появятся и на отдельных участках границы с Ираном. Террористы не смогут пересекать турецкую границу», - подчеркнул Эрдоган.

С.Б.

